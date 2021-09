Ligny-en-Barrois Église Notre-Dame-des-Vertus Ligny-en-Barrois, Meuse À la découverte d’une église construite au milieu du XVIe siècle Église Notre-Dame-des-Vertus Ligny-en-Barrois Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois

Meuse

Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-des-Vertus. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre À la découverte d’une église construite au milieu du XVIe siècle * Venez découvrir l’église Notre-Dame-des-Vertus et son riche mobilier! Construite au XIIIe siècle, puis reconstruite au XVIe siècle dans un style gothique, l’église Notre-Dame des Vertus doit son nom à la sainte patronne de la paroisse, présente sous la forme d’une peinture, un tüchlein (peinture exécutée à la détrempe), toile de lin très fine, typique des écoles du Nord, réalisée dans les années 1500. L’édifice renferme d’autres statues et peintures remarquables. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Notre-Dame-des-Vertus Place de l’église, 55500 Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 55500 Meuse

03 29 78 06 15

L’église a été bâtie sur les fondations de l’église Saint-Martin au XIIe siècle, puis fut reconstruite intégralement de 1544 à 1552. Elle ne cessera ensuite d’être transformée et agrandie au fil des siècles. Les deux chapelles latérales et le portail datent du XIXe siècle. Elle abrite de nombreux objets mobiliers dont une peinture sur soie de Notre-Dame-des-Vertus, une chaire attribuée à l’école de Ligier Richier, la sépulture de la Maison de Luxembourg-Ligny, une cloche de 1505.

