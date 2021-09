La Ferté-Bernard église Notre-Dame-des-Marais La Ferté-Bernard, Sarthe Chantier de restauration de l’église Notre-Dame-des-Marais église Notre-Dame-des-Marais La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

18 et 19 septembre Chantier de restauration de l’église Notre-Dame-des-Marais * Après un accueil par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois qui vous présentera brièvement le contexte des travaux, les tailleurs de pierre et sculpteurs des entreprises Lefevre et Tollis expliqueront leur intervention sur le chantier et présenteront leur savoir-faire. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Réservation recommandée

église Notre-Dame-des-Marais Place de la République, 72400 La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Crédits : J-P. Berlose-Cemjika / Pays du Perche Sarthois

