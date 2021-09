Les Orgues Rinkenbach de Kientzheim : chef d’œuvre pour tous ! Église Notre-Dame-des-Douleurs, 18 septembre 2021 14:00, Kaysersberg-Vignoble.

Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-des-Douleurs. Gratuit

18 et 19 septembre

Les Orgues Rinkenbach de Kientzheim : chef d’œuvre pour tous !

Découvrez le chef d’œuvre méconnu et caché du facteur d’orgues Valentin Rinkenbach récemment classé au titre des Monuments historiques !

Vous pourrez exceptionnellement monter à la tribune de l’orgue et pénétrer au coeur même de l’instrument : Une visite pour les grands, les petits, les curieux, les passionnés et tous les autres !

Animations musicales, ateliers et conte pour enfants.

En 2018, dans son étude préalable, Christian Lutz, expert près des Monuments historiques, écrit : « De tous les instruments construits par Valentin Rinkenbach, entre son retour définitif à Ammerschwihr vers 1826 et son décès en 1862, celui qu’il posa en 1847 à Kientzheim est assurément son chef-d’œuvre. »

Le terme de « chef d’œuvre » a plusieurs acceptions :

Il peut s’agit d’un travail de démonstration de compagnonnage, mais, aussi, il peut s’agir, dans le cas de Kientzheim, de l’aboutissement, de l’accomplissement de toute une vie, d’une œuvre majeure, parfaite. Le choix du lieu n’est aussi sans nul doute pas le fruit du hasard car Valentin Rinkenbach s’était marié à l’église de Kientzheim.

Le 26 décembre 2019, l’orgue de tribune et son buffet sont classés au titre des Monuments historiques ; la conservation de l’objet présentant « au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public en tant que témoin de l’évolution de la facture instrumentale du XIXe siècle ».

Cet instrument a traversé les vicissitudes des guerres, dont on sait combien elles ont été destructrices, pour le patrimoine alsacien : à quelques kilomètres de là, les combats de la poche de Colmar n’ont pas laissé un seul mur debout !

Nous vous invitions à venir découvrir ce chef d’œuvre méconnu et inaccessible le reste de l’année.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.



Église Notre-Dame-des-Douleurs 1 rue de l’Ancien Hôpital, 68240 Kientzheim Kaysersberg-Vignoble 68240 Kientzheim Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56265979.jpg 06 80 54 96 01

Cette église paroissiale, dite autrefois église haute, a servi de sanctuaire aux clarisses établies entre 1271 et 1282 à Kientzheim. La date de construction de l’édifice primitif est inconnue. La partie orientale de l’église est considérée comme remontant à la 2e moitié du XIIIe siècle. Elle abrite une petite chapelle côté nord, demi-enterrée, ornée d’un saint Michel pesant les âmes, qui a probablement servi de chapelle funéraire. Elle est souvent appelée ossuaire à cause des ossements découverts sous le sol (mais un ossuaire existait dans le cimetière, au sud de l’église).

Ayant servi de sacristie au XVIIIe siècle elle est aussi dite ancienne sacristie. La nef qui conserve des baies gothiques (redécouvertes lors d’une restauration récente) fut sans doute reconstruite au XIVe ou début du XVe siècle. La tour-choeur, remaniée ou partiellement reconstruite à l’époque gothique, portait, selon Kraus, sur la clé de voûte du choeur un millésime dont les 3 premiers chiffres restaient lisibles : 141.

Le curé Furlen fit agrandir l’église et renouveler le mobilier entre 1722 et 1726. La nef fut prolongée vers l’ouest, surhaussée et pourvue de nouvelles baies. L’église fut reconsacrée en 1760 par l’évêque de Bâle. Une nouvelle sacristie, de style néo-gothique, fut érigée au sud, en 1896-97, selon le projet de l’architecte Charles Winkler qui refit également le portail occidental et découvrit au nord, sur le mur de la chapelle, des peintures murales qui furent reproduites et photographiées. La célèbre Danse macabre, en revanche, qui ornait le mur du cimetière au sud de l’église (connue par une description détaillée) disparut avec la suppression du mur en 1860. La tour-choeur, fendue et en mauvais état, fut entièrement démontée et reconstruite à l’identique en 1953-54. La sacristie de Winkler fut reconstruite en 1952.

