Visite du chantier des Orgues de Roussillon Église Notre Dame des Cités, 17 septembre 2021 09:00, Roussillon. Journée du patrimoine 2021 Église Notre Dame des Cités. Gratuit|Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique 06 67 21 79 87, rodolphe.maillant@orange.fr

17 – 19 septembre Visite du chantier des Orgues de Roussillon * Depuis bientôt 4 ans, une équipe de bénévoles passionnés se mobilisent autour de ce chantier titanesque maintenant achevé… Vous aurez l’occasion de percer tous les secrets et le mystère de cet instrument mythique et d’en apprécier ses différentes sonorités magnifiquement harmonisées par Michel Gaillard, facteur d’orgue de renommée internationale, dans cet édifice situé au cœur de la cité ouvrière de Roussillon. Au cours de ce week-end dédié au patrimoine, un accueil particulier sera réservé aux scolaires et étudiants en Musique surtout le vendredi et le lundi 20. N’hésitez pas à venir vous émerveiller devant cet instrument qui étonnera toutes générations de 7 à 77 ans !!! *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h00

Gratuit, dons appréciés ! Groupes limités à environ 30 personnes sur réservation (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Un accueil réservé aux scolaires le vendredi 17 septembre et le lundi 20 septembre

Église Notre Dame des Cités Place Jean Moulin 38150 Roussillon Roussillon 38150 Isère

0667217987 http://orgue-peage-de-roussillon.weebly.com/ https://www.facebook.com/OrgueDuPeageDeRoussillon/ Crédits : ® Rodolphe Maillant Gratuit|Sur inscription

