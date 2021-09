Pont-l'Abbé Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Visite guidée de la statuaire / Eglise des Carmes de Pont-l’Abbé Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée de la statuaire / Eglise des Carmes de Pont-l’Abbé * *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

respect des conditions sanitaires: passe sanitaire, masque et gel hydro alcoolique.

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95469052.jpg http://www.orguepontlabbe.fr https://ville-pontlabbe.bzh/eglise-notre-dame-des-carmes/,https://monumentum.fr/eglise-notre-dames-des-carmes-pa00090297.html

L’église paroissiale actuelle est l’ancienne chapelle du couvent des Carmes fondé en 1383 par le baron du Pont, Henri III.

L’édifice, dont le gros-oeuvre s’achève en 1411, se compose d’une longue nef accompagnée d’un seul bas-côté au nord. De ce côté viennent pénétrer deux chapelles transversales de profondeur différentes, dont l’une est un ancien porche modifié. Le chevet s’ouvre d’une remarquable rose à dessin rayonnant datée des années 1420-1426.

La façade occidentale est percée de deux portails à colonnettes, le plus grand à deux portes géminées surmontées d’une grande baie à rose rayonnante. La tour de clocher placée hors-d’œuvre au sud du chœur, a été édifiée en 1603. Elle est couverte d’une toiture à lanternon et abat-sons.

Le couvent s’étendait au sud de l’église. Le cloître aux arcades finement ajourées date au plus tard de 1444. Démoli en 1880, il a été remonté dans l’ancien grand séminaire de Quimper, aujourd’hui établissement scolaire.

Crédits : amis de l’orgue et l’église des Carmes de Pont-l’Abbé Gratuit Association des Amis de l’orgue et de l’église des Carmes de Pont-l’Abbé

