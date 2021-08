Paris Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux Paris Visite guidée de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, 18 septembre 2021 15:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux * Visite donnée par un paroissien passionné et passionnant. Vous saurez tout ou presque sur cette belle église. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Entrée libre.

Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux 12 rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris

Ancien couvent des Blancs-Manteaux, fondé au XIIIe siècle, aujourd’hui église paroissiale, datant du XVIIe siècle. Divers œuvres d’art (peintures,sculptures, chaire baroque d’origine bavaroise, unique en France.) Trois prieurés se succédèrent à l’emplacement de l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Le 1er au XIIIe siècle, le second au XVe siècle et le 3ème au XVIIe siècle, qui vit la construction de l’église actuelle, de style classique. Le sous-sol de l’église des Blancs-Manteaux contient des vestiges du premier sanctuaire fondé en 1258, pendant le règne de Saint-Louis, découverts par les services de la mairie. Le nom de”Blancs-Manteaux” correspondant à la couleur blanche des habits des religieux. Nombreux tableaux et mobiliers classés au titre des Monuments historiques.

