Angles Église Notre-Dame-des-Anges d'Angles Angles, Vendée Visite commentée de l’Église et sa crypte Église Notre-Dame-des-Anges d’Angles Angles Catégories d’évènement: Angles

Vendée

Visite commentée de l’Église et sa crypte Église Notre-Dame-des-Anges d’Angles, 19 septembre 2021 15:00, Angles. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-des-Anges d’Angles. Gratuit|Sur inscription 0784966039

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite commentée de l’Église et sa crypte * Visite commentée par une bénévole de l’Église et sa crypte *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Places limitées, sur inscription

Église Notre-Dame-des-Anges d’Angles Place de l’Eglise 85750 ANGLES Angles 85750 Le Fief Chevalier Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34507461.jpg 02 51 97 56 39 https://www.angles.fr https://www.facebook.com/anglesanimationsetcommunication/

Entre plaine et marais, l’église d’Angles est une église romane. Située sur la place du centre bourg, il faudra lever les yeux, pour apercevoir une statue de bête dominer la façade et le pignon. Il en est ainsi l’église Sainte Marie des Angles est marquée par l’Histoire mais aussi sa légende : la légende de la Malebête.

Crédits : ©Mairie d’Angles Gratuit|Sur inscription Mairie d’Angles

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Angles, Vendée Autres Lieu Église Notre-Dame-des-Anges d'Angles Adresse Place de l'Eglise 85750 ANGLES Ville Angles Age maximum 99 lieuville Église Notre-Dame-des-Anges d'Angles Angles