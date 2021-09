Mini-conférences sur l’histoire des églises de Vimoutiers Église Notre-Dame de Vimoutiers, 18 septembre 2021 10:00, Vimoutiers.

Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame de Vimoutiers. Gratuit

18 et 19 septembre

Mini-conférences sur l’histoire des églises de Vimoutiers

Construite entre 1888 et 1896, l’église Notre-Dame de Vimoutiers remplace un ancien édifice des 15ème et 16ème siècles. L’industrie de la toile de Vimoutiers, mondialement connue, était en plein essor. La précédente église était devenue trop petite…

Assistez à :

• une mini conférence qui répondra à trois questions : Pourquoi une église si grande ? Pourquoi un orgue si grand et si prestigieux ? Pourquoi des vitraux modernes ? (à 10h30, 15h30 et 17h30) ;

• la projection vidéo relatant l’exposition des “125 ans de l’église Notre-Dame”, qui vous fera découvrir la richesse du patrimoine cultuel de celle-ci ;

• la démonstration du fonctionnement du grand orgue, qui a été produit par Aristide Cavaillé-Coll, le plus grand facteur d’orgue du 19ème siècle ; cet orgue a été inauguré en 1899, classé monument historique en 2012, et restauré en 2017-2019 ;

• la présentation commentée des vitraux, qui ont été produits par Gabriel Loire, “peintre de la lumière et de l’espace”, et auteur de nombreux vitraux sur tous les continents ; ces vitraux ont été installés entre 1956 et 1965.

La visite libre de l’église est toujours possible pendant ces journées.

Venez admirer ce patrimoine pour tous, cultuel, historique et culturel !

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

Église Notre-Dame de Vimoutiers Rue du 11 novembre, 61120 Vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne

L’église Notre-Dame de Vimoutiers a été inaugurée en 1896. Elle est de style néo-gothique, dessinée par Alfred-Louis Frangeul. Elle comprend des vitraux de Gabriel Loire inaugurés en 1956, ainsi que deux orgues, le grand orgue Aristide Cavaillé-Coll inauguré en 1899, et l’orgue de chœur Clergeau provenant de l’ancienne église.

