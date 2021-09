Vimoutiers Église Notre-Dame de Vimoutiers Orne, Vimoutiers Mini-conférences sur l’histoire des églises de Vimoutiers Église Notre-Dame de Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: Orne

Mini-conférences sur l'histoire des églises de Vimoutiers Église Notre-Dame de Vimoutiers, 18 septembre 2021, Vimoutiers

18 et 19 septembre Mini-conférences sur l’histoire des églises de Vimoutiers * Les Amis des Orgues de Vimoutiers vous attendent nombreux à l’église de Notre-Dame de Vimoutiers, pour répondre à ces questions, ainsi qu’à d’autres… Pourquoi une église si grande? Pourquoi un orgue si grand ? Pourquoi des vitraux modernes ? En complément de cette présentation générale, nous proposons une vidéo sur l’exposition des 125 ans de l’église. Venez admirer ce patrimoine pour tous, cultuel, historique et culturel ! *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h30

Église Notre-Dame de Vimoutiers Rue du 11 novembre, 61120 Vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 33 39 80 60 http://www.vimoutiers.fr

L’église Notre-Dame de Vimoutiers a été inaugurée en 1896. Elle est de style néo-gothique, dessinée par Alfred-Louis Frangeul. Elle comprend des vitraux de Gabriel Loire inaugurés en 1956, ainsi que deux orgues, le grand orgue Aristide Cavaillé-Coll inauguré en 1899, et l’orgue de chœur Clergeau provenant de l’ancienne église.

