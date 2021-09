Audressein Église Notre-Dame de Tramesaygues Ariège, Audressein Visites guidées Église Notre-Dame de Tramesaygues Audressein Catégories d’évènement: Ariège

Visites guidées Église Notre-Dame de Tramesaygues, 19 septembre 2021 10:00, Audressein

Dimanche 19 septembre, 10h00, 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Église Notre-Dame de Tramesaygues Village, 09800 Audressein Audressein 09800 Ariège

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54928483.jpg http://artpatrimoine.canalblog.com

Eglise romane inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Crédits : © Commune D’Audressein Gratuit

