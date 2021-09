Châteauneuf-du-Faou Eglise Notre Dame de Rumengol Châteauneuf-du-Faou, Finistère Atelier bois mesures Eglise Notre Dame de Rumengol Châteauneuf-du-Faou Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Faou

Finistère

Atelier bois mesures Eglise Notre Dame de Rumengol, 18 septembre 2021 16:30, Châteauneuf-du-Faou. Journée du patrimoine 2021 Eglise Notre Dame de Rumengol. Gratuit

18 et 19 septembre Atelier bois mesures * *

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

*

Entrée libre, annulé en cas de pluie

Eglise Notre Dame de Rumengol Rue du presbytère, 29590 Le Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56571876.jpg https://www.lefaou.bzh/fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089926,https://monumentum.fr/eglise-notre-dame-rumengol-pa00089926.html

Haut lieu de pèlerinage, cette église du XVI siècle est bâtie sur un sanctuaire élevé par le Roi Gradlon et Saint Guénolé sur les restes d’un autel druidique.

Le jour de la Trinité et le 15 Août, les pardons sont dédiés à la Vierge, Notre-Dame de Tout Remède (Remed oll).

On peut admirer son clocher à la flèche octogonale hardie et gracieuse, et à l’intérieur des retables du XVII siècle. Eléments protégés :

Eglise de Rumengol (cad. C 375) : classement par arrêté du 30 octobre 1985

Crédits : Ludovic Lassagne – La forêt du Cranou Gratuit ND de Remungol – Le Faou

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Faou, Finistère Autres Lieu Eglise Notre Dame de Rumengol Adresse Rue du presbytère, 29590 Le Faou Ville Châteauneuf-du-Faou lieuville Eglise Notre Dame de Rumengol Châteauneuf-du-Faou