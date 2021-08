Alby-sur-Chéran Église Notre-Dame de Plaimpalais Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Visite guidée du bourg médiéval Église Notre-Dame de Plaimpalais Alby-sur-Chéran Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran

Visite guidée du bourg médiéval Église Notre-Dame de Plaimpalais, 18 septembre 2021 14:30, Alby-sur-Chéran

18 et 19 septembre Visite guidée du bourg médiéval * Découvrez le vieux bourg avec ses arcades et ses maisons colorées ainsi que le Chéran, très prisée des amateurs de pêche, canoë et promenade. Le Musée de la Cordonnerie vous entraine au cœur d’un passé artisanal qui a marqué l’histoire du village et la visite de l’Église Notre-Dame de Plaimpalais vous invite à la découverte de l’architecture contemporaine de Maurice Novarina et des magnifiques vitraux d’Alfred Manessier. *

Église Notre-Dame de Plaimpalais Route de Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Alby-sur-Chéran 74540 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87038099.jpg 04 50 68 39 44 http://www.mairie-alby-sur-cheran.fr

Église édifiée par l’ architecte Novarina en 1954, avec une participation plus qu’active de la population. D’inspiration byzantine l’église possède un clocher cylindrique de 22 mètres de hauteur percé de 108 lucarnes lui conférant un aspect de château. Alby sur Chéran était le siège d’ une nombreuse châtellenie.

