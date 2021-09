Saumur Église Notre Dame de Nantilly Maine-et-Loire, Saumur Découverte de l’orgue classé au titre des Monuments Historiques Église Notre Dame de Nantilly Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Découverte de l’orgue classé au titre des Monuments Historiques Église Notre Dame de Nantilly, 18 septembre 2021 14:00, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Église Notre Dame de Nantilly. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de l’orgue classé au titre des Monuments Historiques * L’association des Amis des Orgues propose une découverte de l’orgue classé au titre des Monuments Historiques : présentation de son histoire, son fonctionnement et de sa restauration complète en 2016, illustré par des pièces musicales. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Église Notre Dame de Nantilly Place de Nantilly, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Crédits : Gratuit

