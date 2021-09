Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Lorette (9°) Église Notre-Dame-de-Lorette, 18 septembre 2021 14:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-de-Lorette.

Samedi 18 septembre, 14h00, 14h45

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Lorette (9°)

Depuis 2016, deux chapelles de l’église Notre-Dame-de-Lorette ont été restaurées : la chapelle des Baptêmes puis la chapelle des litanies de la Vierge. Les décors des deux chapelles ont respectivement été élaborés par Adolphe Roger et Victor Orsel en employant la technique de la peinture à la cire.

Avant la campagne de restauration, les peintures étaient fortement altérées par une ancienne infiltration d’eau. Grâce à cette intervention, le décor a été dépoussiéré et nettoyé. Les parties les plus endommagées ont été consolidées, refixées et retouchées lorsqu’elles présentaient des lacunes.

Au cours de la visite, vous assisterez à une présentation du travail minutieux effectué par les restaurateurs. Cette visite sera assurée par une conservatrice du département de la Conservation des oeuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris.

Église Notre-Dame-de-Lorette 18 bis rue de Châteaudun 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris

Construite entre 1823 et 1836 sur le modèle des basiliques romaines, l’église Notre-Dame-de-Lorette de Paris est le chef d’œuvre de l’architecte néoclassique Hippolyte Lebas (1782-1867). Le programme pictural reflète les différents courants de la peinture religieuse officielle de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Les émaux sur lave de certains devants d’autel et le vitrail de l’Assomption montrent quant à eux, à la fois l’innovation et la remise au goût du jour de techniques décoratives anciennes. Sculptures de Francisque Joseph Duret, de Jean-Jacques (Carle) Elshoecht ainsi que d’Auguste Dumont et de Jules Constant Destreez. Orgue Cavaillé-Coll (1837), portail en bois d’Hubert de La Montagne et remarquable plafond à caissons à l’italienne.

