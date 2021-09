Quimper Eglise Notre-Dame de Locmaria Finistère, Quimper Kunfluejo: la fusion de l’aiguille et du pinceau par Mik Jegou et Paul Balbous Eglise Notre-Dame de Locmaria Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Samedi 18 septembre, 13h00 Kunfluejo: la fusion de l’aiguille et du pinceau par Mik Jegou et Paul Balbous * Kunfluejo signifie en Espéranto “confluer”, est le fruit de la rencontre entre l’artiste-peintre Mik Jégou et le brodeur Paul Balbous, tous deux originaires du Pays de Quimper.

Venez découvrir l’alliance de l’aiguille et du pinceau au travers de l’oeuvre de ces deux artistes locaux. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 19h00

entrée libre, Pass sanitaire

Eglise Notre-Dame de Locmaria Place Bérardier, 29000, Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11601491.jpg https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-locmaria-a-quimper

L’église de Locmaria forme avec son cloître et le prieuré un ensemble patrimonial remarquable au sein du quartier originel de Quimper.

L’église date du 11e siècle, tandis que le prieuré est du 17e siècle, et le cloître de 1670. Les restes de ce cloître s’étendent du bras sud du transept au mur de clôture de la cour Est et présentent des restes d’arcatures. L’église est à peu près tout ce qui reste de l’abbaye fondée au 11e siècle et qui comprenait un monastère d’hommes et un de femmes. En 1132, elle devint prieuré de Saint-Sulpice, de Rennes, et le demeura jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le couvent d’hommes a disparu depuis le 14e siècle.

