Entrons ensemble dans l’église pour observer les détails du bestiaire qui se cache sur les sablières, les armoiries et les coiffures de la sculpture du 15e siècle. Dévouvrez également l’orgue nouvellement installé ou encore les statues et les fenestrages du choeur. *

Apportez vos jumelles pour ce Rendez-vous inédit / Gratuité pour tous – sur réservation :

Église commencée au 13e siècle, dont le choeur, les porches latéraux ainsi que la tour datent du 15e siècle. La nef conserve sa disposition primitive. Le porche méridional est tapissé à l’intérieur de niches ornées. Le porche nord est divisé par deux arcades jumelles appuyées sur un pilier qui soutient un bénitier et que couronne un dais. Le tympan de la grande arcade est sculpté d’écussons et le gâble orné de crossettes. Les porches sud et nord sont surmontés d’une chambre accessible par un escalier latéral. L’église conserve les plus anciennes sablières sculptés de Bretagne (1430)

