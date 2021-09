Pavilly Eglise Notre-Dame de l'Assomption Pavilly, Seine-Maritime Exposition de véhicules anciens Eglise Notre-Dame de l’Assomption Pavilly Catégories d’évènement: Pavilly

Seine-Maritime

Exposition de véhicules anciens Eglise Notre-Dame de l’Assomption, 19 septembre 2021 09:30, Pavilly. Journée du patrimoine 2021 Eglise Notre-Dame de l’Assomption. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h30 Exposition de véhicules anciens * Expostion de tous véhicules maxi 1986 *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h00

*

Inscription pour les membres du club.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Place du Général de Gaulle, 76570 Pavilly Pavilly 76570 Seine-Maritime

0621933905

eglise du XI ème siècle exposition d’ornement et de vases sacré

Heure : 09:30 - 17:00