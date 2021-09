Morée Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption Loir-et-Cher, Morée Église Notre-Dame-de-l’Assomption Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Morée Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

18 et 19 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption * L’origine de cet édifice religieux remonte au XIè siècle.

Comporte un retable de 1692, plusieurs pièces remarquables dont notamment un ensemble de vitraux aux couleurs vives et des tapisseries modernes réalisées par l’atelier Jeanne Perathon à Aubusson. *

