Découverte des églises de Monswiller Église Notre-Dame-de-l'Assomption, 18 septembre 2021 14:00, Monswiller

Gratuit|Sur inscription communication@monswiller.fr, 03 88 91 19 25

Samedi 18 septembre, 14h00 Découverte des églises de Monswiller * Profitez de ce week-end patrimonial pour suivre un parcours vous faisant découvrir les églises de la commune de Monswiller. Programme : 14 h : présentation de vues anciennes de Monswiller par Gabrielle Feyler, conservatrice au musée de Saverne, au foyer catholique, 3 rue du Général Leclerc

15 h : visite de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (église catholique) par Paul Bravo

16 h : visite de l’église protestante située Grand’Rue

17 h 20 : interlude musical par Sébastien Naegel, organiste attitré de l’orgue de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

18 h : messe à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Début du programme au foyer catholique, 3 rue du Général Leclerc.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 1 rue du Général Leclerc, 67700 Monswiller Monswiller 67700 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68139203.jpg?_ts=1629281933869 03 88 91 19 25 http://www.monswiller.fr

La base de la tour de l’édifice est datée du XIIIe ou XIVe siècle. Des travaux sont engagés au XVe siècle, afin de surélever la tour. Le lieu religieux est reconstruit au cours du XVIIe siècle. De nombreuses restaurations ont eu lieu en 1825, 1859 et 1866. La tour est à nouveau surélevée en 1822. Cette église contient de nombreux éléments classés et inscrits au titre des Monuments historiques tels que le maître-autel, la chaire à prêcher, l’orgue Rohrer-Rinckenbach, les confessionnaux, une Vierge à l’enfant, un Christ en croix, etc.

