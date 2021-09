Les Sables-d'Olonne Eglise Notre Dame de l'Assomption Les Sables-d'Olonne, Vendée Eglise Notre Dame de l’Assomption Eglise Notre Dame de l’Assomption Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

18 et 19 septembre Eglise Notre Dame de l’Assomption * Située dans le bourg d’Olonne sur Mer, cette église est la plus ancienne des Sables d’Olonne. L’église apparaît pour la première fois dans les textes en 1040. Peut-être fut-elle un des derniers monuments de la dynastie carolingienne ce qui expliquerait son style basilical, style utilisé à cette époque pour les monuments religieux. Classée Monument Historique depuis 1908. Les lieux de culte habituellement ouverts à la visite et au receuillement restent accessibles durant ces deux journées. Les sites ouverts spécifiquement à l’occasion des Journées du Patrimoine sont soumis au pass sanitaire. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Eglise Notre Dame de l’Assomption Rue Général Charette Les Sables-d’Olonne 85340 Olonne-sur-Mer Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 23 16 00 https://www.lessablesdolonne.com

Crédits : Ville des Sables d’Olonne Gratuit

