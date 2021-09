Lambesc Eglise Notre-Dame de l'Assomption Bouches-du-Rhône, Lambesc La restauration patrimoniale du siècle ! Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre, 10h30 La restauration patrimoniale du siècle ! * En compagnie du Maire de Lambesc et du Président des Amis du Vieux Lambesc, il vous sera présenté l’état d’avancement des restaurations du patrimoine de la Ville et une visite de l’église.

Durée 1h *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

Sur réservation – gratuit

Eglise Notre-Dame de l'Assomption Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône

04 42 17 00 62

