18 et 19 septembre Visite guidée * Église du XIXe siècle qui possède 5 objets inscrits aux Monuments historiques : tabernacle et chaire de prêche du XVIIe siècle, banc de famille, tableau offert par Napoléon III, ciboire.

– fresques de Vialaret

– vitraux de Gesta

– vitraux de saint Blanquat

– peintures au pochoir de 1898

– chemin de croix en relief polychrome Visite guidée d’une heure environ. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h00

Entrée libre

