Samedi 18 septembre, 20h30 Récital d’Orgue Musique Baroque Allemande (à l’orgue Thomas, Gérard Sablier) * Ouverture du concert par une sonnerie des cloches de l’église.

Gérard Sablier donnera ensuite un récital de Musique Baroque Allemande à l’orgue Thomas. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

Libre Participation

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption de Champcueil 14 rue de la procession 91750 Champcueil Champcueil 91750 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61607580.jpg 06 74 36 06 27 https://www.champcueilmusiqueetpatrimoine.com

Très belle église du XIIIème siècle . Orgue mésotonique 2008 Dominique Thomas sur un modèle de 1750 . Très belle acoustique.

Crédits : licence libre Gratuit licence libre

