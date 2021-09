Bergheim Église Notre-Dame de l'Assomption Bergheim, Haut-Rhin Visite libre de l’église de Bergheim Église Notre-Dame de l’Assomption Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

Visite libre de l’église de Bergheim Église Notre-Dame de l’Assomption, 18 septembre 2021 10:00, Bergheim. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame de l’Assomption. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église de Bergheim * Découvrez la magnifique église Notre-Dame-de-l’Assomption ! Poussez les portes de cette église et découvrez sa richesse architecturale : son choeur et ses fresques du XIVe siècle, mais aussi son bas relief représentant l’adoration des mages ! Une occasion à ne pas manquer ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Église, 68750 Bergheim Bergheim 68750 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3262795.jpg 03 89 73 31 98

De style gothique, l’église comporte un chœur voûté du XIVe siècle et une nef plafonnée du début du XVIIIe siècle. Au portail, le tympan en relief gothique représente l’Adoration des Mages. Les peintures murales des XIVe-XVe siècles ont été redécouvertes en 1957 sur les murs du porche d’entrée et des collatéraux. L’orgue est construit dans un buffet datant de 1879, il a été restauré en 2006. L’église Notre-Dame de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie de Bergheim est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1985.

