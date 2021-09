Urval Église Notre-Dame de la Nativité Dordogne, Urval Découverte de l’église d’Urval Église Notre-Dame de la Nativité Urval Catégories d’évènement: Dordogne

L’église date des XIe et XIIe siècles. L’église se compose de deux travées rectangulaires, l’une plus vaste formant la nef, l’autre plus étroite et ornée d’arcatures formant le sanctuaire. Ces arcatures retombent sur des colonnes en marbre noir. Les chapiteaux supportant la retombée de l’arc triomphal sont ornés de feuillages et d’entrelacs dans le style du XIIe siècle. Au-dessus de la nef s’élève un logis en forme de tour carrée percée de meurtrières. Le chevet porte une surélévation également destinée à faire de l’église une forteresse. Elle est accolée à un presbytère du XVIIIe siècle et à un four banal du XIVe siècle.

