Eglise Notre-Dame de la Jaillette Eglise notre-dame de la jaillette, 18 septembre 2021 14:00, Louvaines.

Journée du patrimoine 2021 Eglise notre-dame de la jaillette.

18 et 19 septembre

Eglise Notre-Dame de la Jaillette

*

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*



Eglise notre-dame de la jaillette Le hameau de la Jaillette, 49500 Louvaines Louvaines 49500 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72732789.jpg 02 41 61 30 83

Selon Célestin Port le vocable Notre-Dame est connu en 1400 mais l’ église est dédiée à sainte Catherine dans les textes des 17e et 18e siècles. La construction de l’ église prieurale semble remonter aux 12e et 13e siècles. Dans la nef, des peintures murales sont datées des 15e et 16e siècles. Des modifications ont été apportées à la charpente aux 16e et 18e siècles. Au 19e siècle, le choeur a été repeint en imitant un appareillage en pierre de taille. Divisée en deux parties inégales, chacune couverte par une toiture à longs pans, l’église de la Jaillette affirme son ancienneté au regard de la mise en oeuvre des matériaux de construction : des moellons de schiste assez réguliers constituent le gros oeuvre des murs et des contreforts qui ceinturent l’ édifice ; seuls, les deux portails largement ouvragés, et dans une moindre mesure les encadrements des fenêtres hautes, sont réalisés en pierre calcaire et tuffeaux blancs. A l’ intérieur on observera la belle charpente à chevrons-portant-fermes, lambrissée en berceau, et quelques vestiges de peintures murales (personnages en motif) datées des 15e et 16e siècles. Vers l’ est, le choeur est couvert par des voûtes d’ ogives bombées, dites plantagenêt. Devant le portail ouest on trouve toujours le petit cimetière clos par des murets en schiste.

Crédits : Eglise Notre-Dame de la Jaillette Intérieur eglise gothique