Concert d’Henri-Franck Beaupérin “Eclats d’orgue” sur l’orgue Gulliver Eglise Notre-Dame de Grâce, 18 septembre 2021 20:30, Plouhinec.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Notre-Dame de Grâce.

Samedi 18 septembre, 20h30

Concert d’Henri-Franck Beaupérin “Eclats d’orgue” sur l’orgue Gulliver

*

C’est lors de la première édition des journées “Un orgue à Plouhinec” que l’organiste émérite, concertiste et improvisateur Henri-Franck Beaupérin fera rayonner l’orgue et le rendra accessible à tous en proposant un répertoire éclectique, surprenant et populaire.

L’orgue Gulliver traversera le temps, en « soufflant » au public de grands thèmes musicaux, de Bach, Mozart à Moussorgski, en passant par l’Apprenti Sorcier de Paul Dukas (Fantasia de Disney), démontrant ainsi toutes les couleurs que permet de jouer cet instrument complexe. Henri-Franck Beaupérin se pliera à l’exercice de haute voltige de l’improvisation, sur un thème soumis par le public.

Véritable orgue à tuyaux transportable en tous lieux et accessible au plus proche du public, l’orgue Gulliver préfigure de nouvelles formes de concerts et une nouvelle approche musicale.

Ce nouveau rendez-vous culturel fixe des enjeux ambitieux. Rassembler toutes les générations, mêler les genres, promouvoir cet instrument auprès des artistes contemporains et des jeunes générations et bien au-delà, en ligne de mire, réussir le défi patrimonial et culturel du sauvetage de l’orgue mythique du Likès et son installation dans l’Eglise ND de Grâce de Plouhinec …par l’implication de la ville de Plouhinec sud Morbihan, l’association Un orgue à Plouhinec et son parrain Olivier Latry.

*

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

*

Libre participation aux frais, pass sanitaire requis



Eglise Notre-Dame de Grâce Place de l’Eglise 56680 Plouhinec Plouhinec 56680 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78096536.jpg?_ts=1630080027351 0297858877 http://www.plouhinec.com https://www.plouhinec.com/decouvrir/visites-activites/patrimoine.html,http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-notre-dame-de-grace-anciennement-chapelle-notre-dame-de-grace-rue-du-general-de-gaulle-plouhinec-56/110d4c76-37f9-4730-8d95-319a4ac2d5d5

Crédits : © HFB 2021