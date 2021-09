Découverte de l’Orgue Gulliver Eglise Notre-Dame de Grâce, 18 septembre 2021 10:00, Plouhinec.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Notre-Dame de Grâce. Sur inscription un-orgue-aplouhinec-56@mailz.org, 06 07 28 15 15

Samedi 18 septembre, 10h00

Découverte de l’Orgue Gulliver

Présentation au grand public d’un instrument hors du commun l’orgue Gulliver créé par l’organiste Henri-Franck Beaupérin. Tribune ouverte à tous musiciens, professionnels et amateurs.

Sur inscription préalable un-orgue-aplouhinec-56@mailz.org ou 06 07 28 15 15, en solo ou avec d’autres instrumentistes.

Véritable orgue à tuyaux transportable en tous lieux et accessible au plus proche du public, l’orgue Gulliver préfigure de nouvelles formes de concerts et une nouvelle approche musicale.

C’est à l’occasion des Journées du patrimoine que l’association «Un orgue à Plouhinec» et la ville de Plouhinec proposent une programmation à destination de tous les publics qui fera la part belle à cet instrument : concerts, visites guidées, séances scolaires…

Les journées “Un orgue à Plouhinec” avec la présence exceptionnelle d’Olivier Latry et Henri-Franck Beaupérin.

Ce nouveau rendez-vous culturel fixe des enjeux ambitieux. Rassembler toutes les générations, mêler les genres, promouvoir cet instrument auprès des artistes contemporains et des jeunes générations et bien au-delà, en ligne de mire, réussir le défi patrimonial et culturel du sauvetage de l’orgue mythique du Likès et son installation dans l’Eglise ND de Grâce de Plouhinec …

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

Entrée libre / tribune ouverte sur inscription préalable



Eglise Notre-Dame de Grâce Place de l’Eglise 56680 Plouhinec Plouhinec 56680 Morbihan

