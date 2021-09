Bouin Eglise Notre-Dame de Bouin Bouin, Vendée Patrimoine à Bouin Eglise Notre-Dame de Bouin Bouin Catégories d’évènement: Bouin

18 et 19 septembre Patrimoine à Bouin * Cette année encore, la Ville de BOUIN organise un bel évènement autour des “Journées du Patrimoine”.

Le samedi matin, decouvrez un marché de producteurs place de l’église, trois expositions, une a l’église autour du fabuleux Trésor, une à la mairie intitulée “Mémoire d’Objets” et une troisieme au Pavillon “Autour de l’Amer”, ballade graphique par Jaacques Quaireau. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Edifice emblématique de la commune de Bouin, l’Eglise Notre-Dame vous accueille pour ces Journées du Patrimoine !

