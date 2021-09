Nancy Église Notre-Dame-de-Bonsecours Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite guidée d’une église de style rococo Église Notre-Dame-de-Bonsecours Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Visite guidée d’une église de style rococo Église Notre-Dame-de-Bonsecours, 18 septembre 2021 14:00, Nancy. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-de-Bonsecours. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée d’une église de style rococo * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit. Nombre de places limité.

Église Notre-Dame-de-Bonsecours 256 avenue de Strasbourg, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Pierre – René II – Bonsecours Meurthe-et-Moselle

Une première chapelle fut édifiée en 1484, sur le site de la bataille de Nancy, où des milliers de cadavres furent inhumés dans une fosse. En 1484, un religieux obtint de René II la permission d’y élever une chapelle et un ermitage. Elle sera rasée par Stanislas qui posa la première pierre de l’église actuelle, en 1738, pour y créer la chapelle funéraire de sa famille. Conçue par Emmanuel Héré, elle présente une parenté certaine avec l’ancien sanctuaire du cimetière Saint-Nicolas de Vienne. L’intérieur est de style baroque. Dans la crypte reposent le roi Stanislas, son épouse, fille de Louis XV, ainsi que le cœur de leur fille Marie Leszcynska.

