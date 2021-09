Visite libre ou guidée de l’église Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-Haut, 18 septembre 2021 10:00, Dun-sur-Meuse.

Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-Haut. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre ou guidée de l’église

*

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.



Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-Haut Esplanade des Seigneurs d’Apremont, 55110 Dun-sur-Meuse Dun-sur-Meuse 55110 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97770934.jpg 03 29 80 90 55

Située au sein de la fortification construite dès le Xe siècle en surplomb de la ville de Dun-sur-Meuse, Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été édifiée en 1346 par les sires d’Apremont. Après des siècles de conflit, cette grande et lumineuse église-halle demeure aujourd’hui le seul monument subsistant de la ville haute.

Classé au titre des Monuments historiques, cet édifice gothique, joyau de l’architecture ogivale, offre un intérieur d’une harmonie surprenante. Vitraux, dalles funéraires, vestiges de peintures anciennes et litre funéraire, sculptures et bas-reliefs modernes côtoient un étonnant mobilier du XVIIIe siècle classé : maître-autel et baldaquin de bois et de marbre, boiseries, chaire à prêcher, buffet d’orgue… On retrouve aussi deux magistrales sculptures d’Ipoustéguy, artiste de renommée mondiale né à Dun-sur-Meuse en 1920 : « Mort de l’Évêque Neumann » et « Christ ».

Avec l’oppidum gaulois puis le castrum romain, le piton sur lequel se loge l’église a toujours surveillé une vallée large de plusieurs kilomètres. Le site offre aujourd’hui un panorama remarquable sur la vallée de la Meuse qui s’écoule en contrebas et sur les villages environnants.

Crédits : ©Patrimoine du Nord meusien Gratuit ©Claude Tardot