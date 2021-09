Bâlines Eglise Notre-Dame de Bâlines Bâlines, Eure Conférence interactive : Normandie ? Quelle histoire ! Eglise Notre-Dame de Bâlines Bâlines Catégories d’évènement: Bâlines

Eure

Conférence interactive : Normandie ? Quelle histoire ! Eglise Notre-Dame de Bâlines, 18 septembre 2021 20:30, Bâlines. Journée du patrimoine 2021 Eglise Notre-Dame de Bâlines. Gratuit|Sur inscription patrimoinedebalines@sfr.fr, 06 89 94 26 43

Samedi 18 septembre, 20h30 Conférence interactive : Normandie ? Quelle histoire ! * Serait-ce son patrimoine bâti, immatériel ou environemental, qui fait de la Normandie la 2ème région la plus connue au monde après la Californie ?…

Qu’est-ce qui fait qu’ont est (naît) Normand ?…

Retour en mots, en images et en musique sur une histoire hors du commun, contée par Phélix, lui-meme un “nouveau normand” dans notre petite chapelle au choeur illuminé à l’ancienne. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 23h00

*

Eglise Notre-Dame de Bâlines 10 rue de l’église, 27130 Balines Bâlines 27130 Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65645129.jpg 06 89 94 26 43

Eglise du XIIe/XVe siècle aux nombreux trésors cachés

Crédits : © Bertrand Rochard/ASPB Gratuit|Sur inscription ASPB

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Bâlines, Eure Autres Lieu Eglise Notre-Dame de Bâlines Adresse 10 rue de l'église, 27130 Balines Ville Bâlines Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Eglise Notre-Dame de Bâlines Bâlines