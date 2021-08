“Un orgue de cathédrale dans une église de campagne” Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton, 18 septembre 2021 10:00, Aubenton.

Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton. Gratuit

18 et 19 septembre

“Un orgue de cathédrale dans une église de campagne”

“Un orgue de cathédrale dans une église de campagne” : l’expression est de Jan Van Mol, organiste flamand (Anvers) de réputation internationale qui joue maintenant cet instrument.

L’orgue de tribune de l’église d’Aubenton vient, avec l’aide de l’État (DRAC) et du Conseil départemental de l’Aisne, et de l’Association des Amis de l’orgue historique d’Aubenton, d’être remis dans l’état qu’il avait il y a 60 ans. Il avait alors bénéficié d’importants travaux de première restauration qui lui ont valu son classement à titre instrumental par les Monuments Historiques.

Les travaux de 2020-2021 réalisés par le facteur d’orgues Pierre-Adrien Plet et son atelier, ont confirmé à quel point cet orgue présente un grand intérêt. Resté très longtemps anonyme, cet orgue provenant de l’abbaye de Bucilly est maintenant attribuable à la famille Thierry, facteurs d’orgues de Louis XIV. Jan Van Mol décrira les mérites de l’instrument et toutes les péripéties qu’a vécues ce petit frère (… ou même frère aîné) de l’orgue de Notre-Dame de Paris.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

Les séquences musicales débuteront à 10h, 11h30, 14h30 et 16h. La partie purement instrumentale durera de 10 à 15 minutes…



Église Notre-Dame d’Aubenton 02500 Aubenton 0 Place de l’Église 02500 Aubenton Aubenton 02500 Aisne

Dominant le paysage, point de repère incontournable, le clocher de l’église Notre-Dame d’Aubenton présente une flèche octogonale très élancée, qui date de 1784, alors que la forme originale était simplement pyramidale. L’église elle-même a été construite entre 1044 et la première moitié du 12ème siècle et a particulièrement souffert des faits de guerre, incendiée pendant les sièges de 1340 et 1521. Les restaurations les plus importantes remontent à 1553 et 1812, 1883 et 1984 … puis enfin en 2010-2013, avec une réfection complète de la charpente et couverture de la flèche. Une charpente impressionnante qui vaut bien, à l’échelle locale, celle de “la forêt” de Notre-Dame de Paris.

La visite aura lieu par petits groupes, avec attente au pied de l’édifice. Le clocher abrite 4 cloches qui sonnent les heures et les demi-heures, l’angélus à 8h, midi et 19h…

