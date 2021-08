Corme-Écluse Église Notre-Dame Charente-Maritime, Corme-Écluse Découverte de l’église, siège d’un ancien prieuré bénédictin Église Notre-Dame Corme-Écluse Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Corme-Écluse

Découverte de l’église, siège d’un ancien prieuré bénédictin Église Notre-Dame, 17 septembre 2021 09:00, Corme-Écluse. Journée du patrimoine 2021 Église Notre-Dame. Gratuit

17 – 19 septembre Découverte de l’église, siège d’un ancien prieuré bénédictin * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Notre-Dame 11 place de l’Église, 17600 Corme-Écluse Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28496403.jpg?_ts=1625650844462 05 46 02 34 31

L’église Notre-Dame de Corme-Écluse, classée au titre des Monuments historiques en 1910, était le siège d’un ancien prieuré bénédictin de l’Abbaye aux Dames de Saintes. Vers 1104, elle est donnée par Ramnulfus Focaudi (évêque de Saintes entre 1083 et 1106), à l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély. Cette abbaye est donc à l’origine de la reconstruction du sanctuaire dans le milieu du XIIe siècle en style roman.

Crédits : ©mairie de Corme-Ecluse Gratuit ©Cobber17 – sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Corme-Écluse Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse 11 place de l'Église, 17600 Corme-Écluse Ville Corme-Écluse lieuville Église Notre-Dame Corme-Écluse