Vendredi 17 septembre, 16h00 Les mille visages de Notre Dame * Savez-vous combien de statue de Marie abrite l’église Notre Dame de Cholet ? – Beaucoup ! Et de toute origine, de toute facture. Découvrez, avec le père Matthieu Lefrançois, curé du lieu, les mille visages de Notre Dame.

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

église Notre Dame parvis saint Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire

0622043944

église catholique

