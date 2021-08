Cholet église Notre Dame Cholet, Maine-et-Loire Concert marial église Notre Dame Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Vendredi 17 septembre, 17h00 Concert marial * La musique nourrit notre imagination et rend vivante l’âme des lieux où elle se déploie. C’est ce que fait Dominique Fauchard, pianiste Vendéen, à Notre Dame de Cholet en nous partageant son talent d’improvisateur pour découvrir Notre Dame autrement et en musique. *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 18h00

église Notre Dame parvis saint Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire

