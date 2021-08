Araules Eglise Notre-Dame Araules, Haute-Loire Visite de l’église Notre Dame Eglise Notre-Dame Araules Catégories d’évènement: Araules

Haute-Loire

Visite de l’église Notre Dame Eglise Notre-Dame, 18 septembre 2021 11:00, Araules. Journée du patrimoine 2021 Eglise Notre-Dame. Gratuit

Samedi 18 septembre, 11h00, 14h30 Visite de l’église Notre Dame * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

*

Eglise Notre-Dame 43200 Araules Araules Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 47 70 07 48 https://www.ot-des-sucs.fr

On peut admirer à l’intérieur le tableau de Notre-Dame d’Araules classé monument historique en 2015….

Crédits : ©Mairie-Araules Gratuit

Détails Heure : 11:00 - 15:30 Catégories d’évènement: Araules, Haute-Loire Autres Lieu Eglise Notre-Dame Adresse 43200 Araules Ville Araules lieuville Eglise Notre-Dame Araules