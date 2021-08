Visite libre de l’Eglise de Montmirail Eglise, 17 septembre 2021 09:00, Montmirail.

La nef romane est la partie la plus ancienne de l’église. Le chœur possède une voûte en pierre sur croisées d’ogives, divisée en deux travées, dans la partie supérieure du maître-autel. Le vitrail est du début du XVIème siècle, il représente le mariage, en 1505, de Marie de Melun avec Jean de Bruges avec, en arrière des deux personnages, Saint Jean et la Vierge. Le lavabo de style gothique date du XVIème siècle, avec une tablette principale creusée de deux cuvettes rondes. Sur les côtés se trouvent deux colonnettes avec des petits chapiteaux sculptés. Epoque et styles Roman : XIIIème XIXème XVIème XVIIème Gothique : XIIème En 1625, adjonction d’une nef latérale. Au XIXème , construction de la chapelle du château et de la sacristie, puis modification du chœur. En 1505 Jean de Bruges fait refaire le chœur à l’occasion de son mariage. Histoire et dates importantes : L’église Notre-Dame de l’Assomption est d’époques diverses. L’église a été construite dans les XV et XVIèmes siècles. A l’origine dépendant de l’évêché de Chartres, la paroisse de Montmirail ne fut rattachée à l’ évêché du Mans qu’en 1801. Eléments remarquables : Bénitier(s), Retable(s), Chœur, Fonts baptismaux, Chaire(s), Nef(s), Vitraux, Chapiteaux, Bon état de conservation.

