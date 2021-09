Monferran-Savès Église Gers, MONFERRAN SAVES Visite guidée Église Monferran-Savès Catégories d’évènement: Gers

MONFERRAN SAVES

Visite guidée Église, 18 septembre 2021 10:00, Monferran-Savès. Journée du patrimoine 2021 Église. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée * L’accès à la rue principale de l’église se fait par un porche attenant à l’église où des maisons à colombages surmontent des couverts. L’église en briques et pierres du pays, date du XIVe siècle. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Église 32490 Monferran-Savès Monferran-Savès 32490 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13409024.jpg + 33 (0)5 62 07 25 57 http://www.tourisme-gascognetoulousaine.fr Crédits : © Isabelle Souriment Gratuit © Isabelle Souriment

