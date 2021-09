La Lande-Chasles Eglise La Lande-Chasles, Maine-et-Loire Eglise Saint-Jean à La Lande-Chasles Eglise La Lande-Chasles Catégories d’évènement: La Lande-Chasles

Dimanche 19 septembre, 09h00 Eglise Saint-Jean à La Lande-Chasles * Cette église romane du 12e siècle est construite en deux temps, un mur percé d’une arche sépare la nef du chœur. A l’intérieur on trouve un retable en pierre calcaire du 18e siècle et des vitraux du 19e siècle. L’édifice est classé Monument Historique en 1984. *

Eglise romane du XIIe s., restaurée avec beau retable de style XVIIIe s. sur commune de 112 habitants

