Dimanche 19 septembre, 14h30 Découverte guidée de l’église, témoin du passé industriel et sidérurgique de la région * Participez à la visite guidée de l’église Jésus-Ouvrier. L’évènement sera mené par Pierre Daprile qui présentera l’histoire et l’architecture de cet édifie remarquable. Prendre le temps d’admirer n’est pas toujours facile ! Des verrières au beffroi, des voûtes aux sculptures, une église regorge de détails qui époustouflent le passant qui prend le temps de s’y arrêter. En ce 19 septembre 2021, nous vous proposons de découvrir ce joyau au coeur de Talange dont l’histoire ne manquera pas de vous impressionner !

La visite sera commentée par Pierre Daprile, talangeois passionné qui prendra le temps d’évoquer le passé de cet édifice aux attraits ouvriers et au culte catholique si fort.

L’évènement se déroulera au sein et devant l’église (si le temps le permet), pour une durée d’une heure et demie en moyenne. Le guide prendra le temps de répondre à toutes questions à la fin de la visite. Informations pratiques : Le rendez-vous est donné sur le parvis de l’église pour 14h30.

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, nous nous voyons obligés d’imposer la présentation du pass sanitaire.

Masques et gestes barrières obligatoires. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

Gratuit. Rendez-vous sur le parvis de l’église. Durée de la visite : 1h30 environ. Obligation du pass sanitaire.

Église Jésus-Ouvrier Place Jean Burger, 57525 Talange Talange 57525 Moselle

L’église Jésus-Ouvrier est au centre de la ville de Talange. Édifice se trouvant dans le cœur des habitants, elle est le témoin du passé industriel et sidérurgique de notre région.

