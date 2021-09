Le Guerno Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le Calvaire Le Guerno, Morbihan Visite guidée de l’église St Jean-Baptiste / Le Guerno Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le Calvaire Le Guerno Catégories d’évènement: Le Guerno

Dimanche 19 septembre, 14h30 Visite guidée de l’église St Jean-Baptiste / Le Guerno * Eglise hospitalière agrandie au 16ème, conservant de nombreux éléments de décors, et des peintures murales datées de la fin du 14ème / début du 15ème siècle. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

*

Sur inscription

Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le Calvaire Rue des Hospitaliers 56190 Le Guerno

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85415972.jpg 02 97 42 94 76 http://www.leguerno.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091255,http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-saint-jean-baptiste-dite-aussi-sainte-anne-place-de-l-eglise-le-guerno/8c555cf4-effe-419d-b252-1e110c695520,https://monumentum.fr/eglise-saint-jean-baptiste-dite-aussi-sainte-anne-pa00091255.html

Eglise reconstruite en 1570 à l’emplacement d’un édifice plus ancien dont il subsiste des parties dans l’édifice actuel. L’origine remonte probablement aux Templiers. En 1160, le fief fut donné à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L’afflux des pèlerins était tel qu’une chaire extérieure fut placée contre la façade sud. En effet, le culte de Sainte-Anne attirait de nombreux marins et celui de la Passion rassemblait une foule de pèlerins le Vendredi Saint. Un pèlerin en provenance de la Terre sainte y aurait laissé un fragment de la Vraie Croix. Une petite croix en argent doré du 13e siècle conserve cette relique. Le pèlerinage lui-même doit remonter au 12e siècle. Eléments protégés :

Eglise (cad. B 248) : classement par arrêté du 27 octobre 1971

Crédits : @aLamoureux Gratuit|Sur inscription Stéphane Letourneur

