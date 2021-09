Heubécourt-Haricourt Eglise Eure, Heubécourt-Haricourt Visite de l’eglise Notre-Dame Heubécourt Eglise Heubécourt-Haricourt Catégories d’évènement: Eure

Heubécourt-Haricourt

Visite de l'eglise Notre-Dame Heubécourt Eglise, 19 septembre 2021 10:00, Heubécourt-Haricourt

Dimanche 19 septembre, 10h00, 15h00 Visite de l’eglise Notre-Dame Heubécourt * L’église d’Heubécourt, placée sous le patronage de Notre-Dame était avant la révolution, propriété du prieuré de Saulseuse fondé vers 1170 par Gaël de Baudemont.

Elle est construite en blocage de silex et contreforts de pierre.

Le clocher, carré en charpente, a une flèche orthogonale recouverte d’ardoises.

L’église fut restaurée et agrandie en 1875-1877 par Alphonse Payen, propriétaire de Grumesnil.

Le chœur est accompagné de deux chapelles.

Dans la chapelle méridionale se trouvent deux pierres tombales

– une du XVIéme siècle de Françoise Potard, Dame de Grumesnil

– une autre du XVIIéeme siècle d’Henri Danviray. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

entrée libre

Eglise Place de l’église, 27630 Heubécourt-Haricourt Heubécourt-Haricourt 27630 Eure

Crédits : photo personnelle BV Gratuit

