Saint-Bonnet-du-Gard

Visite libre ou guidée Église fortifiée, 18 septembre 2021, Saint-Bonnet-du-Gard Journée du patrimoine 2021 Église fortifiée.

18 et 19 septembre Visite libre ou guidée * L’église romane fortifiée de Saint-Bonnet, classée monument historique, vous surprendra par son double aspect. Côté village, elle ressemble à une église classique, avec son porche et son clocheton. Côté vallée du Gardon, c’est une petite forteresse aux tours crénelées. Bâtie au XIIe siècle par les moines de l’abbaye de Psalmodi sur la base d’une très ancienne église dont subsistent les murs, elle gardait l’une des voies majeures du commerce du sel. Magnifiquement conservée, et restaurée, elle abrite de belles peintures romanes et trois grands tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Possibilité de visites guidées par groupes de 15 personnes maximum

