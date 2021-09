Saint-Mont Église et village de Saint-Mont Gers, Saint-Mont Visite libre Église et village de Saint-Mont Saint-Mont Catégories d’évènement: Gers

Saint-Mont

Visite libre Église et village de Saint-Mont, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Mont. Journée du patrimoine 2021 Tarif habituel

18 et 19 septembre Visite libre * Samedi de 10h à 18h : visite libre de l’église et du village de Saint-Mont.

Dimanche : visite libre de l’église à partir de 16h. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 20h00

Église et village de Saint-Mont Village, 32400 Saint-Mont Saint-Mont 32400 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39451020.jpg 05 62 69 62 67 http://www.foyerdesaintmont.info

Saint-Mont est un village médiéval construit sur un piton rocheux dominant l’Adour. Ses ruelles escarpées conduisent à l’église Saint-Jean-Baptiste construite au XIe siècle. De nombreuses maisons attestent de cette richesse historique.

Crédits : © Agathe Martignac – CSO Tarif habituel

