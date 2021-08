Asnières-sur-Vègre Eglise et village d'asnières sur vègre Asnières-sur-Vègre, Sarthe Conférence : La découverte des peintures murales de l’église Saint-Hilaire, Madeleine Pré à Asnières 1951-1956 Eglise et village d’asnières sur vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Sarthe

Conférence : La découverte des peintures murales de l’église Saint-Hilaire, Madeleine Pré à Asnières 1951-1956 Eglise et village d’asnières sur vègre, 18 septembre 2021 11:00, Asnières-sur-Vègre. Journée du patrimoine 2021 Eglise et village d’asnières sur vègre. Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 11h00 Conférence : La découverte des peintures murales de l’église Saint-Hilaire, Madeleine Pré à Asnières 1951-1956 * Madeleine Pré, restauratrice conservatrice de peintures murales découvre les décors peints médiévaux de l’église d’Asnières entre 1951 et 1956. Retour sur la mise au jour de ces peintures murales qui seront prochainement l’objet d’une importante campagne de restauration. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

*

sur inscription

Eglise et village d’asnières sur vègre 1 rue du lavoir 72430 Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe

02 43 92 98 52 Crédits : Hardouin A. Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre, Sarthe Autres Lieu Eglise et village d'asnières sur vègre Adresse 1 rue du lavoir 72430 Asnières-sur-Vègre Ville Asnières-sur-Vègre Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Eglise et village d'asnières sur vègre Asnières-sur-Vègre