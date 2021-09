Grazac Eglise et prieuré de Grazac Grazac, Haute-Loire Randonnée pédestre au fil du patrimoine grazacois Eglise et prieuré de Grazac Grazac Catégories d’évènement: Grazac

Dimanche 19 septembre, 09h30 Randonnée pédestre au fil du patrimoine grazacois * Départ à 9 h30 de l’église, retour vers 17 h

7 km environ – possibilité de retour au long du parcours

Repas tiré des sacs

Chaussures de marche obligatoires, bâtons

Inscriptions obligatoires *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h00

Eglise et prieuré de Grazac 43200 Grazac

Église paroissiale du XIXe siècle, enserrée dans les vestiges du château prieuré. Clocher du XVIIème siècle.

