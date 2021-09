Théligny Eglise et lavoir Sarthe, Théligny Journées européennes du patrimoine Eglise et lavoir Théligny Catégories d’évènement: Sarthe

Théligny

Journées européennes du patrimoine Eglise et lavoir, 18 septembre 2021 10:00, Théligny. Journée du patrimoine 2021 Eglise et lavoir. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Journées européennes du patrimoine * visite libre et gratuite du Lavoir et de l’Église de Théligny. accessible aux personnes handicapées (rampe) L’Église de l’Assomption, des XVe et XVIe siècles est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1925.

Le lavoir, construit en 1881, pouvait acceuillir 15 laveuses. Le bassin, séparé du ruisseau, est alimenté par les eaux de 2 sources. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre

Eglise et lavoir 5, rue de Saint Bomer Lavoir rue de la Victoire, 72320 Théligny Théligny 72320 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 43 93 25 06

En 1885, la foudre s’abattit sur le clocher et la flèche fut incendiée, mais la belle charpente de la nef et du chœur échappa au désastre. La flèche fut refaite en 1886 sur le même modèle et à la même hauteur que l’ancienne.

