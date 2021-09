Laurabuc Église et calvaire Aude, Laurabuc Visite guidée Église et calvaire Laurabuc Catégories d’évènement: Aude

Laurabuc

Visite guidée Église et calvaire, 19 septembre 2021 09:00, Laurabuc. Journée du patrimoine 2021 Église et calvaire. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h00, 15h00 Visite guidée * *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Église et calvaire Entrée du village, 11400 Laurabuc Laurabuc 11400 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70201045.jpg 04 68 23 15 11 https://laurabuc.fr/ https://www.facebook.com/mairielaurabuc

Colline boisée située à l’entrée du village abritant l’imposant calvaire où quatorze stations retracent la Passion du Christ dans une luxuriante végétation méditerranéenne. À son sommet s’élèvent la chapelle et trois immenses croix dominant la plaine du Lauragais.

Crédits : Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Aude, Laurabuc Autres Lieu Église et calvaire Adresse Entrée du village, 11400 Laurabuc Ville Laurabuc lieuville Église et calvaire Laurabuc