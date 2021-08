Peyrus Église du Vœu de Peyrus Drôme, Peyrus L’église du Voeu de Peyrus Église du Vœu de Peyrus Peyrus Catégories d’évènement: Drôme

Samedi 18 septembre, 10h00 L’église du Voeu de Peyrus * Un guide conférencier vous présente les particularités de cette église datée de 1695 et son mobilier remarquable : le retable et le bas relief de la Dormition de la Vierge (XVIIe siècle, classé MH le 25/09/1905) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Groupe limité – Gestes barrières – RDV sur place

L’église est connue comme étant l’une des quatorze églises construites par Louis XIV, en exécution d’un vœu que fit Louis XIII, celui d’avoir un fils, d’où son vocable d’église « du Vœu ». Un certain Joseph de Labeaume serait à l’origine de sa construction, datée de 1684. L’église est occidentée et sa façade actuelle est plus tardive. Le clocher carré surmonté d‘un campanile en fer forgé a été réalisé en 1877.

À l’intérieur, un important retable occupe le chœur avec une Vierge à l’enfant dans la partie centrale et à droite, le roi de France portant le manteau d’hermine. Il s’agit probablement de Louis XIII, ou de Louis XIV, faisant ainsi référence à la fondation de l’édifice. La pièce la plus exceptionnelle est un bas-relief en bois polychrome du XVIIe siècle représentant la Dormition de la Vierge (160 x 235 cm), classé au titre des monuments historiques (1905). Les vitraux sont signés Charles Champigneulle (1820 – 1882), maître-verrier à Bar-le-Duc.

